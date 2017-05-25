Православные христиане в четверг, 25 мая, празднуют Вознесение Господне – один из 12 главных праздников.
Вознесение неразрывно связано с Пасхой и выпадает на сороковой день после нее, всегда на четверг. Католики празднуют Вознесение в один день с православными, но начинают отмечать праздник за три дня до назначенной даты.
После земной смерти Иисус сорок дней общался в образе человека со своими учениками, давая им наставления. По истечении этих 40 дней он вознесся на небеса, оставив ученикам послание о втором пришествии, то есть возвращении на землю, которое описано еще в книге Апокалипсиса. Согласно этому посланию, Христос придет, чтобы всех людей судить справедливым судом за совершенные грехи.
Завершив общение с учениками, Иисус вместе с ними взошел на гору Элеон близ Иерусалима, где благословил учеников и вознесся ввысь в лучезарном облаке.
Сорок дней от Пасхи до Вознесения Церковь призывает нас радоваться: в знак этого в церквях до самой Троицы не совершаются земные поклоны.
Издавна считалось, что в течение всех 40 дней, начиная от Пасхи и заканчивая Вознесением, ворота ада и рая оставались открытыми. В этот период душам умерших праведников разрешается находиться на Земле, а души грешников не испытывают адские муки.
Накануне праздника в церквях служится всенощная, а в день Вознесения проводится торжественная литургия.
Существует обычай на Вознесение Господне «завивать березу». Ранее именно на праздник Вознесения девушки заплетали в косу несколько веточек березы и смотрели, не завянут ли они. Если до Троицы ветки оставались зелеными, судьба девушки сложится удачно.
Также в этот день советуют внимательно наблюдать за погодой. Если на Вознесение она была хорошей, то такой продержится и до дня Святого Михаила (21 ноября). Дождь считался плохим знаком и предвещал болезни и неурожай.
Роса в этот день считается целебной, а травы усиливают и сохраняют свои лечебные свойства до наступления Ивана Купала (7 июля).
Церковь на Вознесение не рекомендует заниматься тяжелым «черным» трудом.
В этот день также было принято поминать усопших родственников.
По материалам: 112 Украина
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