Шесть граждан Украины, по предварительным данным, погибли в результате столкновения грузового автомобиля с минивэном на федеральной автотрассе «М10» в Новгородской области РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«В 42 километрах от Великого Новгорода столкнулись грузовик и минивэн. По предварительным данным, погибли шесть человек – граждане Украины», — сказал собеседник агентства.

В то же время департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины сообщили, что в ДТП в Новгороде пострадали граждане Украины.

«Консул Украины сообщает, что в ДТП в Новгороде пострадали граждане Украины. Причины и обстоятельства выясняются», – сказано в сообщении.