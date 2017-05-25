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Шесть граждан Украины, по предварительным данным, погибли в результате столкновения грузового автомобиля с минивэном на федеральной автотрассе «М10» в Новгородской области РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«В 42 километрах от Великого Новгорода столкнулись грузовик и минивэн. По предварительным данным, погибли шесть человек – граждане Украины», — сказал собеседник агентства.

В то же время департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины сообщили, что в ДТП в Новгороде пострадали граждане Украины.

«Консул Украины сообщает, что в ДТП в Новгороде пострадали граждане Украины. Причины и обстоятельства выясняются», – сказано в сообщении.
ForUm

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