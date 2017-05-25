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Утром 25 мая российская сторона в одностороннем порядке осуществила оформление очередного 65-го так называемого «гуманитарного конвоя», сообщает Госпогранслужба.

«Поскольку перемещение «гумконвоя» вновь происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей, украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций», - говорится в сообщении.

Всего с 06:30 до 07:20 через российские пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган» на въезд в Украину последовало 2 колонны «гумконвоя» в составе 42 автомобилей.

В грузовиках якобы перевозили продукты питания, литературу и медикаменты. Однако учитывая то, что груз перемещался в закрытых упаковках, сводной группе не удалось получить истинную информацию о его содержании. Кроме того, особенностью данного «гумконвоя» является несоответствие количества грузовиков, заявленных в предыдущей ноте РФ, и характера груза, поскольку, кроме заявленных товаров была ввезена литература.
ForUm

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