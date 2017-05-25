Украине нужна принципиально новая Конституция, где интересы общества будут приоритетными, а люди будут иметь реальные инструменты контроля за властью.

Об этом лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заявила в программе «Face2Face с Татьяной Даниленко» на телеканале «ZIK», сообщает пресс-служба политсилы.

«Украине нужна принципиально новая Конституция, которая будет базироваться на философии приоритетности решений общества, а не коррумпированной власти», - подчеркнула она.

Тимошенко констатировала, что при действующей Конституции у людей нет действенных инструментов для досрочной смены власти.

«Кроме Майдана, кроме жертв, кроме сопротивления, кроме восстаний, какие есть инструменты у украинцев, чтобы убрать эту коррумпированную власть? Никаких! Украинцы не могут через референдумы или досрочные выборы убирать коррумпированную власть, если она потеряла авторитет», - объяснила политик.

Парламентарий уверена, что для того, чтобы Украина не была лидером в негативных мировых рейтингах, надо сделать четкие шаги: перезагрузить клановую власть, уничтожить двоевластие, заложенное в Конституции и провести настоящую, а не фейковую судебную реформу.

«Начать нужно с полной перезагрузки формата и системы украинской власти. Это принятие новой, совершенно другой Конституции», - подчеркнула Тимошенко.

Лидер «Батькивщины» убеждена, что форма правления в Украине должна быть парламентской: «Страна нуждается в новой властной команде, которая будет иметь политическую волю для того, чтобы сломать шею клановой системе».

«Мы можем поставить страну на ноги. Если после Второй мировой войны

практически разрушенную Германию поставили на ноги за пять лет, то мы можем это сделать быстрее», - подытожила Тимошенко.