Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении директору общества, который уклонился от уплаты налогов почти на 1 млн грн во время использования средств международных организаций, выделенных на разработку реестра временно перемещенных лиц и системы электронного декларирования для Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

«Во время досудебного расследования установлено, что директор общества, которое занимается информационными технологиями, заключил два договора о разработке программного обеспечения с Международной организацией по миграции и Программой развития ООН. Согласно условиям договора, директор должен был разработать реестр временно перемещенных лиц и систему электронного декларирования для НАПК», - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметил, что получив по указанным договорам средства, на основании поддельных документов, он перечислил деньги на банковские счета субподрядной организации (нерезидента Украины), которая имеет признаки фиктивности и не осуществляет реальной финансово-хозяйственной деятельности.

«Проведенной в ходе досудебного расследования налоговой проверкой установлен факт умышленного уклонения от уплаты налогов предприятия на общую сумму 934 977 гривен», - сказано в сообщении.

Под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области, 36-летнему директору общества сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 1 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.