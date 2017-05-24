Суд обязал НАБУ возбудить уголовное дело против секретаря СНБО Украины Александра Турчинова за хищение и вывод в офшоры $800 млн. Об этом сообщил экс-первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин.

«Несколько месяцев подряд ГПУ и НАБУ по команде СНБО делали все, чтобы замять дело о хищении и выводе в офшоры 800 млн $ США Турчиновым, его «кошельком» Лукъянчуком и нардепом Шепелевым.

Администрация президента вместе с министерством информполитики блокировали не только информацию о моем заявлении в суд, но и любое упоминание моей фамилии в СМИ

У первого нервы выдержали «виновника торжества». Турчинов не удержался и разразился истерикой, излив ядовитую слюну в официальном заявлении СНБО, из которого страна узнала о том, что он не вор, а пламенный борец

с Путиным...

Впрочем, ничего нового народу он не поведал, ведь у нас любой проворовавшийся жулик традиционно корчит из себя отважного борца со страной- агрессором и ее руководителем... Кстати, именно Турчинов, как и.о. президента без единого выстрела сдал Крым России, но это уже другая история. К ней мы вернемся позже...

Так вот сегодня суд обязал НАБУ возбудить уголовное дело против Турчинова, Лукъянчука и Шепелева по факту хищения и вывод в офшоры $800 млн США.

Обращаю внимание сотрудников посольств и иностранных спецслужб, постоянно мониторящих мою страницу в ФБ, что преступниками расхищались как деньги государственного бюджета, так и международной помощи МВФ. А покрывал эту шайку-лейку генеральный прокурор, отчет которого в парламенте запланирован на завтра.

Публикую скан решения суда. О ходе следствия обязательно проинформирую дополнительно», - заявил Ренат Кузьмин, сообщает news24ua.

Напомним, экс-нардеп Александр Шепелев заявлял, что первый вице-премьер Александр Турчинов и народный депутат Роман Лукьянчук украли, вывели в офшоры и легализовали в Европе и Украине более 800 млн долларов США из государственного бюджета Украины и международной помощи МВФ.

«Они обложили данью руководителей министерств и государственных предприятий Украины, вынуждая их похищать бюджетные средства, организовать поборы с подчиненных и брать взятки от населения. Эти «грязные» деньги ежедневно свозились в подконтрольный мне Европейский банк рационального финансирования. Там гривна конвертировалась в наличные доллары США, паковалась в целлофан и доставлялась Александру Турчинову через Лукьянчука, которого до сих пор называют «кошельком» Турчинова.

Часть украденных денег конвертировалась в безналичные доллары США и через несколько прибалтийских банков выводилась в офшоры подставными фирмами, самой крупной из которых была принадлежащая Лукьянчуку зарегистрированная в Великобритании компания Фортекс.

Через Фортекс из Украины в Прибалтику каждый день выводились миллионы долларов. Там же в Прибалтике Турчинов и Лукьянчук легализовали часть украденных денег путем приобретения элитной недвижимости. Они же получили разрешение на проживание в этих странах. Часть денег была легализована Турчиновым в Украине путем приобретения нескольких элитных домовладений в пос. Белогородка Киевской области, где он до сих пор проживает вместе со своей семьей. Именно там Турчинов хранил украденные миллионы и проводил «секретные» совещания, на которых планировались убийства политиков и бизнесменов», - заявлял Александр Шепелев.

