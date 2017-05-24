Высший совет правосудия уволил Владимира Колесниченко с должности судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел в соответствии с Законом Украины «Об очищении власти».

Как сообщает пресс-служба ВСП, это решение было принято на заседании 23 мая.

По словам докладчика - члена Высшего совета правосудия Татьяны Малашенковой, указанные в обращениях Министерства юстиции основания нашли свое подтверждение в ходе проведенной ею проверки.

«Высший совет правосудия постановил признать нарушение судьей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Колесниченко Владимиром Николаевичем требований относительно несовместимости и освободить его от должности судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел», – говорится в сообщении.