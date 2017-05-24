Государственный департамент Соединенных Штатов Америки предлагает в бюджете на 2018 фискальный год втрое сократить помощь Украине.

Об этом говорится в проекте бюджета в части зарубежных операций и связанных программ, размещенном на сайте Госдепа, сообщает УНИАН.

В 2016 фискальном году Украине было выделено более 667 млн долларов.

В то же время на 2018 фискальный год предлагается заложить сумму в размере более 203 млн долларов (203,780 млн долларов).

Напомним, ранее сообщалось, что предложения президента США Дональда Трампа относительно бюджета на 2018 год включают замену грантов на развитие оборонной сферы ряда стран, в том числе Украины, на кредиты.