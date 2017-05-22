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Предложения президента США Дональда Трампа относительно бюджета включают замену грантов на развитие оборонной сферы ряда стран, в том числе Украины, на кредиты. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

В случае утверждения Конгрессом эти предложения повлияют на помощь десятку стран на сумму до одного миллиарда долларов.

Согласно внутреннему меморандуму Госдепа, на кредиты может быть заменена безвозмездная помощь Пакистану, Тунису, Ливану, Украине, Колумбии, Филлипинам, Вьетнаму и другим, сообщает «Европейская правда».

Обычно Офис Госдепа по военной помощи получает около 6 миллиардов долларов на распределение в качестве военных грантов. В эту сумму входит более чем три миллиарда долларов на Израиль, 350 миллионов долларов – на Иорданию и около 1,3 миллиарда на Египет. Эти гранты в бюджете 2018 года будут сохранены.

Безвозмездная помощь для многих других стран будет преобразована на займы.

В Конгрессе считают, что такой шаг приведет к усилению России и Китая. В закрытом меморандуме Госдепартамента также говорится, что для Украины такое решение может привести к снижению возможностей в борьбе с боевиками Донбасса, которых контролирует Россия.

Как ранее сообщал ForUm, 4 мая Сенат США утвердил большинством голосов консолидированный проект государственного бюджета в общем размере $1,1 трлн на 2017 финансовый год, который завершается 30 сентября. 
ForUm

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