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Участие в тестировании по украинскому языку и литературе приняли 230 053 человека, что составляет 95,9% от общего количества зарегистрированных, сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

В 2016 году явка участников на тестирование по этому предмету составила 95,07%.

«36 участников внешнего независимого оценивания не смогли попасть в пункт тестирования из-за опоздания, 58 – из-за отсутствия одного из обязательных документов», - отмечается в сообщении.

Проведение ВНО в пунктах тестирования обеспечивало 39817 человек. За соблюдением процедуры внешнего независимого оценивания наблюдали 567 общественных наблюдателей и 58 представителей средств массовой информации.

В регламентные комиссии 9 региональных центров оценивания качества образования поступило 12 апелляционных заявлений на нарушение процедуры проведения тестирования, половина из них – от участников, у которых обнаружены запрещенные средства связи, устройства хранения и воспроизведения информации и тому подобное.  

Результаты ВНО по украинскому языку и литературе планируется объявить 15 июня.

Участники внешнего независимого оценивания, которые не смогли принять участие в основной сессии внешнего оценивания по украинскому языку и литературе по причинам, не зависящим от их действий и воли, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии. Для этого необходимо в течение 5 рабочих дней с учетом дня проведения тестирования подать в региональный центр, в котором проходили регистрацию, документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии и соответствующее заявление.  

Напомним, сегодня, 23 мая, с тестирования по украинскому языку и литературе началась  основная сессия внешнего независимого оценивания 2017 года.
ForUm

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