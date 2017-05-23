Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко объявил список из 23 игроков, вызванных для подготовки и участия в отборочном матче чемпионата мира-2018 против сборной Финляндии, который состоится 11 июня в Тампере. Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.

Также наставник назвал имена четырех футболистов, которые находятся в резерве главной команды и могут получить вызов в любой момент.

Состав сборной Украины:

Вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко (оба - «Шахтер» Донецк), Андрей Лунин («Днепр» Днепр).

Защитники: Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Иван Ордец, Сергей Кривцов (все - «Шахтер»), Николай Морозюк («Динамо» Киев), Эдуард Соболь («Заря Луганск), Николай Матвиенко («Карпаты» Львов).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Максим Малышев, Виктор Коваленко (все - «Шахтер»), Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Денис Гармаш, Владимир Шепелев (все - «Динамо»), Евгений Коноплянка («Шальке», Германия), Евгений Шахов (ПАОК, Греция), Руслан Малиновский («Генк», Бельгия).

Нападающие: Евгений Селезнев («Карабюкспор», Турция), Артем Беседин («Динамо»)

В резерв национальной команды вошли: Артем Кравец («Гранада», Испания), Руслан Ротань («Днепр»), Иван Петряк («Заря»), Виктор Цыганков («Динамо»).

Впервые вызов в главную команду получили 18-летний голкипер «Днепра» Андрей Лунин и полузащитник «Динамо» Владимир Шепелев, которому за день до начала сбора исполнится 20 лет.