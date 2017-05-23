Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров заявил, что вечером 26 февраля 2014 участники митинга под стенами здания Верховного совета Крыма в поддержку территориальной целостности Украины расходились полностью убежденные в том, что им удалось отстоять нашу страну. Об этом Чубаров сообщил в интервью «Апострофу».

«Я был уверен в том, что эта угроза, которая, было, нависла, отведена, и теперь уже очень трудно, турбулентно, но исполнительная власть начинает внутренний крымский диалог с Украиной, то есть с Киевом», - сказал он, добавив, что этого не произошло.

Он отметил, что согласно документам, опубликованных российской стороной, 26 февраля около 22:00 режим охраны государственных зданий в Крыму перевели с особого на обычный режим.

«То есть кто-то пришел к выводу, что нет никаких причин сохранять усиленный режим охраны, отдал приказ – и люди разошлись, остались там 4 или 5 милиционеров на постах», - подчеркнул Чубаров.

Он считает, что оккупация полуострова готовилось с опорой на местных правоохранителей, и данный приказ не мог быть отдан из Киева, скорее всего, он поступил от Главного управления МВД Украины в Крыму.

Напомним, ранее начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что в начале оккупации Россией Крыма в Генштабе планировали операцию, которая могла бы изменить ход событий.