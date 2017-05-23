также в разделеОбщество
Кабмин выделил на инклюзивное образование 209 миллионов 7
Бывшего замглавы полиции Хмельнитчины подозревают в мошенничестве 7
Прокуратура завела дело на новоназначенного министра «ЛНР» 22
СБУ отрицает слежку за нардепами 10
В Украине растет уровень заболеваемости корью 10
СБУ: Спецслужбы РФ создают в Украине фейковые общины 20
ВССУ не стал менять подсудность дела Януковича 18
Только 10% жителей оккупированных территорий знают, что происходит в Украине 26
За 5 дней посещаемость «ВКонтакте» в Украине упала на 3 миллиона визитов 30
ВР приняла закон об инклюзивном образовании 55
Жители Львова в знак протеста заблокировали дорогу мусором 52
ГосЧС снова предупреждает украинцев о заморозках 104
Взрыв в Манчестере совершил террорист-смертник 41
Теракт в Манчестере: украинцев среди пострадавших нет 21
Порошенко осудил теракт в Манчестере 86
В штабе АТО опровергли информацию об обстреле Авдеевского коксохима 18
В Украине стартует основная сессия ВНО 31
Bloomberg: «Оппоблок» заплатил Манафорту $1 миллион 39

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров заявил, что вечером 26 февраля 2014 участники митинга под стенами здания Верховного совета Крыма в поддержку территориальной целостности Украины расходились полностью убежденные в том, что им удалось отстоять нашу страну. Об этом Чубаров сообщил в интервью «Апострофу».

«Я был уверен в том, что эта угроза, которая, было, нависла, отведена, и теперь уже очень трудно, турбулентно, но исполнительная власть начинает внутренний крымский диалог с Украиной, то есть с Киевом», - сказал он, добавив, что этого не произошло.

Он отметил, что согласно документам, опубликованных российской стороной, 26 февраля около 22:00 режим охраны государственных зданий в Крыму перевели с особого на обычный режим.

«То есть кто-то пришел к выводу, что нет никаких причин сохранять усиленный режим охраны, отдал приказ – и люди разошлись, остались там 4 или 5 милиционеров на постах», - подчеркнул Чубаров.

Он считает, что оккупация полуострова готовилось с опорой на местных правоохранителей, и данный приказ не мог быть отдан из Киева, скорее всего, он поступил от Главного управления МВД Украины в Крыму.

Напомним, ранее начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что в начале оккупации Россией Крыма в Генштабе планировали операцию, которая могла бы изменить ход событий.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года