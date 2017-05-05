Президент Петр Порошенко подал в Верховную Раду законопроект, который обеспечит продолжение развития инклюзивного образования в Украине. Об этом сообщается на странице Порошенко в Facebook.

«Подал в Верховную Раду проект закона, который обеспечит продолжение развития инклюзивного образования в Украине. Этот шаг является чрезвычайно актуальным, ведь сейчас в Украине 10% детей требуют учета своих особенностей в образовательном процессе», - говорится в сообщении.



Порошенко убежден, что поддержка инклюзивного образования на законодательном уровне обеспечит доступ детей с особыми образовательными потребностями к учебному процессу в школах.