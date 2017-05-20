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Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о применении на 5 лет антидемпинговой пошлины относительно шоколадных изделий из России.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на «Урядовий кур'єр». 

Ставка антидемпинговой пошлины составит 31,33%. Решение комиссии вступит в силу через 30 дней после опубликования этого сообщения.

Комиссия сделала положительный вывод о наличии в период расследования (2015 год) демпингового импорта в Украину некоторых видов шоколада и других готовых пищевых продуктов с содержанием какао происхождением из РФ и обоснованности метода, на основании которого была определена демпинговая маржа.

Комиссия также выявила существенный ущерб, причиненный национальному товаропроизводителю, что подтверждается ухудшением социально-экономических показателей национального товаропроизводителя в течение периода исследования (2013-2015 годы), в частности, сократились объемы производства (на 7,63 %), сократились объемы продаж на внутреннем рынке Украины (на 20,85 %), произошло значительное ухудшение финансовых результатов от продажи товара на внутреннем рынке Украины (на 63,36 %), уменьшилась рентабельность реализации продукции на внутреннем рынке (на 26,42 %), сократилось использование производственных мощностей (на 6,07 %), выросли остатки на складах (на 23,77 %), произошло сокращение количества работающих, занятых в производстве товара (на 11,06 %), и тому подобное.

 
ForUm

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