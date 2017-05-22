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Полтавская прокуратура инициировала служебную проверку в колонии, из которой сбежал осужденный. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Полтавская местная прокуратура проверяет требования уголовно-исполнительного законодательства в Государственном учреждении «Крюковская исправительная колония № 29», из производственного объекта которой сбежал осужденный. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Также прокуратура обратилась в Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции с инициативой о проведении служебной проверки в отношении сотрудников колонии.

Принимаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание беглеца.

Сведения об указанном факте внесены в Едрей по ч. 2 ст. 393 УК Украины (побег из места лишения свободы, совершенное лицом, отбывающим наказание в виде лишения свободы).

Осужденный 1980 года, житель Симферополя, бывший сотрудник СБУ. Отбывал наказание за разбой, незаконное завладение транспортным средством и неоконченное покушение на побег из мест лишения свободы в Черниговской области, в Менской исправительной колонии № 91.

В Крюковскую колонию переведен решением Апелляционной комиссии ГПтС Украины от 15 сентября 2016 года. Побег совершил 19 мая, не явившись на молочно-животную ферму, где работал.
ForUm

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