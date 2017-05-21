Сегодня ночью в селе Подгорцы Обуховского района граждане заметили, что грузовики ссыпают мусор на землю, а бульдозер разравнивает поверхность с грунтом. Как сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, свидетели сразу сообщили правоохранителям.

На место происшествия оперативно прибыли патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. Выяснилось, что транспортные средства имеют номерные знаки Киевской области и Киева, а согласно накладных документов, 20 тонн опасных для окружающей среды отходов привезли со Львовщины. Часть из них уже успели разгрузить.

Автомобили доставили на штрафплощадку, мера пресечения избирается.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия и проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к организации незаконного вывоза мусора.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.239 (незаконное завладение грунтовым покровом (поверхностным слоем) земель, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или для окружающей среды) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное следствие продолжается.

Напомним, накануне фура, которая выгрузила львовский мусор, булла задержана в Житомирской области.