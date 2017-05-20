В Пулинском районе задержана фура, которая выгрузила львовский мусор. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

В ночь на 20 мая житель с. Ягодинка заметил, как от местной свалки уезжает неизвестный грузовик и сразу позвонил в полицию. Правоохранители задержали транспортное средство.

Жители Пулинского района уже не первый страдают от загрязнения земель мусором, который сбрасывают ночью водители грузовиков. Среди бытовых отходов находили доказательства того, что они попали в район со Львовщины. Поэтому, узнав, что среди ночи на их свалке побывала чужая фура, местные жители забили тревогу.

Грузовик удалось задержать в соседнем селе Веселое. Автомобиль и водителя доставили в Пулинское отделение полиции для выяснения обстоятельств происшествия.

«Возить по ночам чужие отходы подрядился новоград-волынский предприниматель. Для разговора с ним вблизи отдела полиции собирается и местная община, которая возмущена систематическим подбрасыванием мусора и требует возмещения убытков, - сообщил начальник ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко. - Пулинцы демонстрируют сплоченность с полицией и обещают внимательно следить за грузовиками на дорогах района, чтобы прекратить сброс бытовых отходов на их землях».