Президент США Дональд Трамп обращался к директору ФБР Коми с просьбой прекратить расследование против его советника Майкла Флинна, что можно расценивать как вмешательство в следствие.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The New York Times

«Президент Трамп просил директора ФБР Джеймса Коми закрыть федеральное расследование в отношении бывшего советника по вопросам национальной безопасности президента Трампа, Майкла Флинна, во время встречи в Овальном кабинете в феврале», - отмечалось в докладной Коми, которую он составил сразу после встречи.

В частности, в документе приводились слова Трампа: «Я надеюсь, что вы сможете оставить это».

«Такая просьба президента является ярким свидетельством того, что он пытался осуществить прямое влияние на расследование ФБР и Минюста относительно связей окружения Трампа с Россией», - пишет издание.

Коми составил докладную с подробным описанием его разговора с президентом сразу же после встречи, которая состоялась на следующий день после отставки Флинна. Это описание стало частью задокументированных экс-директором ФБР усилий президента повлиять на продолжающееся расследование.

«Такие отчеты ФБР часто используются в американском суде в качестве убедительных доказательств», - пишет издание.

Тем временем, Белый дом опроверг эту информацию, заявив, что Трамп никогда не просил прекратить расследование.

«В то время как президент неоднократно выражал свое мнение о том, что генерал Флинн – это достойный человек, который служил и защищал нашу страну, президент никогда не просил Джеймса Коми или кого-либо другого закрыть какое-либо расследование, включая расследование, касающееся генерала Флинна», - цитирует сообщение Белого дома ВВС.

В феврале Флинн подал в отставку, признав, что дезинформировал руководство, а именно вице-президента Майка Пенса, о контактах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком в конце декабря.

В конце марта стало известно, что Флинн согласился под присягой рассказать все, что ему известно о предполагаемых попытках Москвы повлиять на выборы в США, в обмен на защиту от уголовного преследования.

Однако в Конгрессе пока говорят, что хотят собрать больше документов и опросить свидетелей.

9 мая Трамп внезапно уволил главу ФБР Джеймса Коми, возглавлявшего расследование связей команды Трампа с Россией.

Многие американские политики раскритиковали это решение, заявив, что президент таким образом пытается помешать расследованию.

В Белом доме, однако, заявляют, что причиной увольнения стало недоверие к Коми со стороны президента, министерства юстиции, членов Конгресса, а также рядовых сотрудников ФБР.