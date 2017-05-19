Боевики обстреляли автомобиль с мирными жителями, которые ехали из Марьинки в Красногоровку. Об этом сообщил глава Красногоровской военно-гражданской администрации Олег Ливанчук в эфире телеканала 112 Украина.

«Несколько часов назад на трассе Марьинка-Красногоровка был обстрелян гражданский автомобиль с мирными жителями, которые ехали из Марьинки в Красногоровку. Эта трасса проходит по переднему краю. Мы не рекомендуем по ней ездить», – отметил он.

По информации Ливанчука, поврежден автомобиль, передняя стойка, лобовое стекло. «Никто не пострадал из жителей… Местные жители понимают, что, когда идет обстрел, по ней не ездят. А на этот раз более-менее тихо было», - отметил он.