Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив и Китайская корпорация дорог и мостов договорились о строительстве моста возле Кременчуга и реконструкции Шулявского путепровода в Киеве.

Об этом шла речь во время встречи украинской делегации под председательством Кубива и руководства Китайской корпорации дорог и мостов, которая состоялась в Пекине (Китай), сообщает пресс-служба МЭРТ.

Кубив отметил достойную подготовку проектных предложений строительства мостового перехода возле Кременчуга и проекта реконструкции Шулявского путепровода на общую сумму $400 млн.

«Предлагаю вам завершить подготовительные работы по этим проектам не позднее сентября, чтобы после этого можно было перейти к заключению кредитных соглашений и договора на выполнение работ с корпорацией. Сейчас будет создана рабочая группа для комплексной проработки этих инвестпроектов, в которую войдут представители Минэкономразвития, Мининфраструктуры, Минфина и Укравтодора», - отметил он.

Напомним, 27 февраля в Киеве произошло частичное обрушение конструкций пешеходной части Шулявского путепровода.