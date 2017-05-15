также в разделеСтолица
Холодная вода для киевлян подорожала на 15% 22
В центре Киева, убегая от полиции, девушка совершила тройное ДТП 65
В Киеве поезд насмерть сбил мужчину 351
В Киеве столкнулись две легковушки, погибли три человека 283
Аэропорт «Киев» закроют на 10 дней 39
Сегодня киевское метро будет работать на три часа дольше 74
Крымчанин отобрал элитную квартиру у сотрудника посольства в Киеве 89
СМИ: У зама Кличко – поддельный диплом 84
За время «Евровидения» в полицию обратились уже 12 иностранцев 140
Фаны «Евровидения» могут менять подсветку зданий в Киеве 52
В Еврогородке на Крещатике задержали вора 103
На Майдане вытоптали клумбу с символикой «Евровидения» 74
В Киеве разрушили инсталляцию на постаменте памятника Ленину 121
В Киеве среди мая пошел снег 246
Полицией в офисе ОУН задержаны 24 человека 147
Полиция: В ходе событий возле офиса ОУН никто не пострадал 323
В столичном Парке Славы произошли стычки 241
В Киеве участников акции «Бессмертный полк» забросали яйцами и дымовыми шашками 1087

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив и Китайская корпорация дорог и мостов договорились о строительстве моста возле Кременчуга и реконструкции Шулявского путепровода в Киеве.

Об этом шла речь во время встречи украинской делегации под председательством Кубива и руководства Китайской корпорации дорог и мостов, которая состоялась в Пекине (Китай), сообщает пресс-служба МЭРТ.

Кубив отметил достойную подготовку проектных предложений строительства мостового перехода возле Кременчуга и проекта реконструкции Шулявского путепровода на общую сумму $400 млн.

«Предлагаю вам завершить подготовительные работы по этим проектам не позднее сентября, чтобы после этого можно было перейти к заключению кредитных соглашений и договора на выполнение работ с корпорацией. Сейчас будет создана рабочая группа для комплексной проработки этих инвестпроектов, в которую войдут представители Минэкономразвития, Мининфраструктуры, Минфина и Укравтодора», - отметил он.

Напомним, 27 февраля в Киеве произошло частичное обрушение конструкций пешеходной части Шулявского путепровода.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года