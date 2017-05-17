Патриарх Русской православной церкви Кирилл обратился к лидерам стран «нормандской четверки» с призывом воспрепятствовать принятию Верховной Радой 18 мая «антицерковных» законопроектов.

Об этом сообщается на сайте РПЦ.

Обращение также направлено Папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антонио Гуттерешу и генеральному секретарю Всемирного совета церквей Олафу Фюксе Твейту.

Первый из них - «О внесении изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» (относительно изменения религиозными организациями подчиненности), второй – «Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Верховной Радой страной-агрессором».

«Законопроекты вступают в противоречие с Конституцией Украины и действующими законодательными нормами. Против их принятия высказались Главное научно-экспертное управление Верховной Рады Украины, Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека В.В. Лутковская. Наконец, с острой критикой законопроектов выступили несколько украинских конфессий, включая римо-католиков, лютеран, иудеев», - говорится в заявлении.

Кирилл заявляет, что в случае принятия данных законопроектов будет узаконена «неслыханная для современной Европы дискриминационная правовая практика в отношении большинства православного населения Украины».

Он призывает приложить все усилия к тому, чтобы воспрепятствовать принятию этих законопроектов.