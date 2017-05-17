также в разделеОбщество
17 мая. Картина дня 36
Янукович не выйдет завтра на связь с киевским судом 14
В Кабмине объяснили, как переселенцам получить биометрические паспорта 49
Провайдеры могут поднять цены на интернет из-за блокирования российских сайтов 26
Страховой стаж для пенсий можно будет докупить 83
Украинцев не будут наказывать за обход блокировки российских соцсетей 56
Ростовский суд готов к видеоконференции по делу Януковича 15
За границей легально работает только 1 процент украинцев 21
Горсовет Днипра прекратил финансирования «ветеранских» организаций 25
Украинцы смогут ездить в Турцию по ID-карточкам 28
СНБО: РФ может использовать сервисы «Яндекса» для наступления 48
Мобильные операторы начали блокировать санкционные сайты РФ 63
Драка со стрельбой на Харьковщине: задержаны 3 человека 34
Заммэра Кривого Рога объявили подозрение по делу о хищениях 44
Суд отменил залог для днепропетровского «титушки» 22
У Кравчука подтвердили, что ему сделали операцию на сердце 30
Порошенко: Украина отменит запрет российских сайтов после прекращения агрессии 231
Исследование: Украинцы любят «ВКонтакте» больше, чем Facebook 49

Патриарх Русской православной церкви Кирилл обратился к лидерам стран «нормандской четверки» с призывом воспрепятствовать принятию Верховной Радой 18 мая «антицерковных» законопроектов.

Об этом сообщается на сайте РПЦ.

Обращение также направлено Папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антонио Гуттерешу и генеральному секретарю Всемирного совета церквей Олафу Фюксе Твейту.

Первый из них - «О внесении изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» (относительно изменения религиозными организациями подчиненности), второй – «Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Верховной Радой страной-агрессором».

«Законопроекты вступают в противоречие с Конституцией Украины и действующими законодательными нормами. Против их принятия высказались Главное научно-экспертное управление Верховной Рады Украины, Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека В.В. Лутковская. Наконец, с острой критикой законопроектов выступили несколько украинских конфессий, включая римо-католиков, лютеран, иудеев», - говорится в заявлении.

Кирилл заявляет, что в случае принятия данных законопроектов будет узаконена «неслыханная для современной Европы дискриминационная правовая практика в отношении большинства православного населения Украины».

Он призывает приложить все усилия к тому, чтобы воспрепятствовать принятию этих законопроектов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года