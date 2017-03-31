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Из проектов транспортной развязки на Шулявском мосту, выбранных архитектурно-градостроительным советом Киева, привлекательнее всего выглядит вариант с круговым движением. Такое мнение в Facebook выразил депутат Киевсовета Илья Сагайдак.

По его словам, она будет иметь три уровня и реверсное кольцо.

Сагайдак подчеркнул, что трехуровневая развязка развязывает все направления движения (включая развороты), практически не имеет ограничений по интенсивности движения на левоповоротных направлениях, сохраняет большую часть цеха №5 завода «Большевик» (предварительные предложения предусматривали демонтаж  400 м. кв. здания), и позволяет выполнить реконструкцию без перекрытия движения.

«Развязка очень компактная. Занимает площадь всего 1,8 га и не выходит за пределы существующих красных линий. Более того, после ее строительства освободятся два земельных участка общей площадью 1 га, которые сейчас заняты левоповоротными съездами существующей развязки, за счет которых предлагается создать два новых сквера», - рассказал он.

Депутат отметил, что компактность развязки, высокая пропускная способность позволят водителям построить более короткие маршруты и существенно экономить время проезда.

Также развязка имеет полностью изолированный пешеходный уровень, а посадочные площадки общественного транспорта на ней построено максимально близко к центру перекрестка. Кроме того, она обеспечивает пропуск велосипедистов по всем направлениям.

Напомним, 27 февраля в Киеве произошло частичное обрушение конструкций пешеходной части Шулявского путепровода.
ForUm

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