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Большинство украинских туристов, пострадавших в результате ДТП в провинции Мугла на западе Турции, уже выписаны из больниц. Об этом сообщает турецкое агентство Анадолу со ссылкой на администрацию губернатора Муглы.

Микроавтобус с туристами перевернулся в районе Яйласогут на автодороге Мугла-Денизли. Ранения получили 16 граждан Украины и местный гид.

13 пострадавших были доставлены в больницу имени Сыткы Кочмана в Мугле, еще четверо – в одну из частных клиник провинции.

По данным администрации, причиной ДТП стала скользкая дорога.

10 пострадавших уже выписаны из больниц. Жизни остальных также вне угрозы.

Напомним, ДТП произошло около 10:00. 
ForUm

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