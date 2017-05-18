Сегодня, 18 мая, на юго-западе Турции перевернулся автобус с украинскими туристами, сообщает в Twitter департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.



В ведомстве отметили, что пострадавшие украинцы доставлены в больницу. «Посольство, страховая компания и туроператор оказывают помощь», – сказано в сообщении.

По данным турецкого издания Hurriet Daily News, микроавтобус, перевозивший украинских и российских туристов из Бодрума в Памуккале, перевернулся на шоссе между Мугла и Денизли около 10:00. Около 18 человек получили ранения, в том числе два пассажира из Турции.

Отмечается, что на место происшествия были отправлены группы охраны здоровья и жандармерии, а раненые были доставлены в больницы. Расследование происшествия продолжается.