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Сегодня, 18 мая, на юго-западе Турции перевернулся автобус с украинскими туристами, сообщает в Twitter департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

В ведомстве отметили, что пострадавшие украинцы доставлены в больницу. «Посольство, страховая компания и туроператор оказывают помощь», – сказано в сообщении.

По данным турецкого издания Hurriet Daily News, микроавтобус, перевозивший украинских и российских туристов из Бодрума в Памуккале, перевернулся на шоссе между Мугла и Денизли около 10:00. Около 18 человек получили ранения, в том числе два пассажира из Турции.

Отмечается, что на место происшествия были отправлены группы охраны здоровья и жандармерии, а раненые были доставлены в больницы. Расследование происшествия продолжается.
ForUm

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