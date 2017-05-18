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В Верховной Раде на нашлось достаточного количества голосов, чтобы проголосовать за персональные санкции против экс-президента Виктора Януковича и его окружения.

За постановление о мерах по защите национальных интересов, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины, противодействию террористической деятельности №5350 проголосовали 202 депутата при 226 необходимых, сообщает LIGA.net.

Спикер дважды ставил на голосование возврат к этому вопросу, но предложение поддержали 214 и 206 депутатов.

Санкции за создание реальных или потенциальных угроз национальным интересам и содействие террористической деятельности в Раде предлагали ввести против Януковича, экс-главы МВД Виталия Захарченко, бывшего генпрокурора Виктора Пшонки, Николая Присяжнюка, Андрея Клюева, Виктора Ратушняка, Александра Януковича, Артема Пшонки, Сергея Клюева, Николая Азарова, Дмитрия Табачника, Юрия Иванющенко, Эдуарда Ставицкого, Александра Якименко, Дмитрия Фирташа, Алексея Азарова, Раисы Богатыревой и Виктора Зубрицкого и др.

Как ранее сообщал ForUm, 3 марта совет Европейского Союза утвердил решение продлить еще на один год санкции в виде замораживания активов в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников.
ForUm

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