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Совет Европейского Союза утвердил решение продлить еще на один год санкции в виде замораживания активов в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников.

«Решение принято», - констатировали в Совете, сообщает УНИАН.

Соответствующее решение, касающееся 15 человек, будет обнародовано в официальном журнале в субботу, 4 марта, после чего оно вступит в силу.

Напомним, 6 марта 2014 года ЕС ввел санкции в виде замораживания активов против украинских бывших чиновников времен президентства Януковича за злоупотребление государственными финансами и нарушение прав человека. Последний раз санкции были продлены год назад.

 
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