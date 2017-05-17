Министр обороны Украины Степан Полторак заявляет, что Киев не планирует возвращать контроль над отдельными районами Донецкой и Луганской области военным путем, но ряд важных решений для возвращения неподконтрольных регионов. Об этом он заявил в интервью Deutsche Welle.

«Мы не рассматриваем вопрос решения проблемы захвата территории Донецка и Луганска силовым путем. Но каждый гражданин Украины (...) будет защищать каждый сантиметр своей земли, если Россия примет решение об открытой агрессии», - сказал Полторак.

Он отметил, что нарушение перемирия и Минских договоренностей – на совести России, в частности из-за поставок военной техники сепаратистам.

«Мы убеждены, что Донецк и Луганск - территория Украины», - добавил министр и анонсировал ряд важных решений правительства и президента для возвращения неподконтрольных регионов, а также аннексированного Крыма под юрисдикцию Украины. Конкретных шагов, впрочем, Полторак не назвал.

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что украинские силовики уже сегодня должны быть готовы к возвращению оккупированных территорий Донбасса.