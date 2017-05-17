Шевченковский районный суд удовлетворил иск Национального банка Украины (НБУ) с требованием возобновить расследование о возможном хищении предоставленных ВиЭйБи Банка (VAB Банка) (Киев) кредитов рефинансирования, сообщается на странице центробанка в социальной сети Facebook.

НБУ напоминает, что 2 декабря 2016 года было открыто досудебное расследование в отношении должностных лиц банка и его владельца Олега Бахматюка по признакам уголовного преступления «хищение в особо крупных размерах».

Однако 28 декабря 2016 года следственным управлением Национальной полиции производство было закрыто. Нацбанк обратился в суд с иском на постановление о закрытии указанного уголовного производства. Шевченковский районный суд 26 апреля 2017 года признал исковые требования НБУ обоснованными и удовлетворил их, а постановление о закрытии уголовного производства отменил.

«Таким образом, Нацполиция обязана провести расследование о возможном хищении кредитов рефинансирования в ВиЭйБи Банке», - отмечается в сообщении.

НБУ 20 марта 2015 года решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ВиЭйБи Банк, владельцем которого был Бахматюк, а в июне 2015 года признал неплатежеспособным также принадлежащий ему банк «Финансовая инициатива». Затем Нацбанк подал на Бахматюка в суд пять исков о взыскании задолженности по персональному договору поручительства по обязательствам этих кредитных учреждений, суммарно задолжавших НБУ по рефинансированию 10,9 млрд грн.

В сентябре 2016 года НБУ опубликовал инфографику с портретом бизнесмена, в которой утверждал: «Бахматюк задолжал государству, гражданам и бизнесу 37,9 млрд грн».

В эту сумму регулятор включил уже указанную ранее задолженность по рефинансированию, а также 5,3 млрд грн долга компаний бизнесмена перед госбанками и 21,7 млрд грн задолженности двух его банков перед кредиторами на дату признания их неплатежеспособными.

Напомним, 30 мая 2016 года Печерский районный суд Киева снял арест с имущества и двух неплатежеспособных банков, принадлежащих Олегу Бахматюку.

Арест на имущество был наложен 18 мая. Такое решение Печерский райсуд принял в процессе рассмотрения дела по иску Национального банка к Бахматюку о взыскании задолженности.

Речь идет о 4 млрд грн, которые два года назад были получены банком «Финансовая инициатива» от государства в виде стабилизационных кредитов. Имущество и имущественные права юридических лиц тогда были приняты в качестве залога, а Олег Бахматюк выступал в роли финансового поручителя по кредитам.