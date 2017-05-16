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Национальное антикоррупционное бюро Украины начало служебное расследование в отношении своего сотрудника, который стал участником дорожно-транспортного происшествия в Киеве.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, расследование осуществляет Управление внутреннего контроля.

Происходит сбор материалов для установления всех обстоятельств совершения ДТП: проводятся опросы очевидцев и участников ДТП, сотрудников Национальной полиции, анализируются записи с видеокамер наблюдения и тому подобное.

«После завершения служебного расследования, его выводы УВК предоставит дисциплинарной комиссии НАБУ. В свою очередь комиссия будет принимать решение о наличии в действиях сотрудника НАБУ – участника ДТП – признаков дисциплинарного проступка», - пояснили в Бюро.

Сейчас уголовного производства по факту ДТП нет, сам участник ДТП, находится на больничном.

Напомним, утром 14 мая на Подоле водитель, находящийся за рулем джипа Lexus, устроил аварию. Вылетев на тротуар, он снес памятник с трактором и через 60 метров врезался в микроавтобус. Не дожидаясь полиции, с автомобиля были сняты номера посторонними лицами.
ForUm

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