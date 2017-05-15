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Сотрудник Национального антикоррупционного бюро попал в дорожно-транспортное в Подольском районе Киева. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Утром 14 мая на Подоле водитель, находящийся за рулем джипа Lexus, устроил аварию. Вылетев на тротуар, он снес памятник с трактором и через 60 метров врезался в микроавтобус. Не дожидаясь полиции, с автомобиля были сняты номера посторонними лицами, сообщают Українські Новини.

По данным Автомайдана, согласно электронной декларации, данный автомобиль принадлежит отцу работника НАБУ. В Бюро  подтвердили данную информацию.

«Для исключения любых спекуляций, сообщаем, что НАБУ известна данная информация. Действительно, в ДТП попал сотрудник Бюро, находясь не при исполнении служебных обязанностей. По предварительной информации, в результате ДТП никто, кроме сотрудника НАБУ не пострадал», - сообщила пресс-служба.

Детали ДТП выясняются и проверяются. НАБУ не подтвердило информацию о том, что сотрудник бюро находился в нетрезвом состоянии.
ForUm

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