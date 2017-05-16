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Интернет-ассоциация (ИнАУ) заявляет о невозможности блокировки провайдерами попавших под санкции российских сайтов.

Об этом Українським Новинам сообщил председатель Интернет-ассоциации Александр Федиенко.

«Блокировка информации провайдером невозможна», - заявил он.

Федиенко подчеркнул, что операторы технически не готовы реализовать такие механизмы, но кроме того, подобные решения невозможно воплотить на 100%.

Напомним, Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против 1 228 физических и 468 юридических лиц.

В частности, Украина ввела запрет провайдерам предоставлять услуги по доступу пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов Mail.ru, «Вконтакте», «Одноклассники», а также сервисам Yandex.

 

 
ForUm

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