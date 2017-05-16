Команда Президента Украины Петра Порошенко наладила контакт с представителями президента Франции Эммануэля Макрона.
Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко.
«Первый контакт между моей командой и командой президента Франции Макрона уже состоялся», - сказал Порошенко, отвечая на вопросы журналистов во время визита на Мальту.
Напомним, 7 мая Эммануэль Макрон победил на президентских выборах во Франции.
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