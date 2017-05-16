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Команда Президента Украины Петра Порошенко наладила контакт с представителями президента Франции Эммануэля Макрона.

Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко.

«Первый контакт между моей командой и командой президента Франции Макрона уже состоялся», - сказал Порошенко, отвечая на вопросы журналистов во время визита на Мальту.

Напомним, 7 мая Эммануэль Макрон победил на президентских выборах во Франции.

 
ForUm

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