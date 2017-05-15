Представители Партии регионов, которые сейчас скрываются в России, через завербованных в Украине агентов и желающих заработать на участии в «протестных акциях» гражданах пытаются дискредитировать Президента Петра Порошенко «конфетными бунтами» около магазинов Roshen. Об этом на брифинге о противодействии подрывной деятельности спецслужб РФ по дестабилизации Украины рассказал глава СБУ Василий Грицак.
«Это бывшие депутаты Верховной Рады Андрей Клюев и Владимир Олийнык, а также лидеры так называемого Антимайдана (Александр) Зинченко и (Юрий) Кот, - все вы знаете, кто они есть. Указанными лицами было привлечено несколько граждан Украины к организации мероприятий по дискредитации Президента Украины Петра Порошенко», - рассказал он, сообщает LIGA.net.
По данным главы СБУ, такая акция должна была называться «конфетные бунты в магазинах Roshen».
«Нами задокументировано несколько таких мероприятий с момента поступления указания, подробные инструктажи, передачи денег и прочие вещи», - сообщил Грицак.
Также, как рассказал руководитель Службы, еще одна направленная против президента акция называлась «декоммунизация Рошена».
По данным СБУ, около 400 человек должны были войти на территорию киевской фабрики и сбросить там бюст Карла Маркса. Акцию пресекли.
По его словам, разоблаченные и задержанные лица уже дают показания.
Напомним, ранее Грицак заявил, что за проплаченными провокациями, направленными на дестабилизацию ситуации в Украине, стоит беглый экс-премьер Николай Азаров.
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