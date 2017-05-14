Вчерашний обстрел Авдеевки, в результате которого погибли 4 мирных жителя, квалифицирован как теракт, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области
По предварительной информации мирные граждане погибли в результате попадания снаряда во двор дома по ул. Сапронова. Личности погибших устанавливаются.
Сведения по указанным фактом внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Донецкой области.
Напомним, вчера, 13 мая, в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями Авдеевки погибли 4 человека, еще один получил осколочное ранение.
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