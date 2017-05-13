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В результате обстрела незаконными вооруженными формированиями Авдеевки погибли 4 человека, еще один получил осколочное ранение, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«Около 19:30 боевики открыли огонь по мирным кварталам города. В районе улицы Сопронова снаряд попал во двор жилого дома, где находились хозяева и их гости. От осколочных ранений на месте погибли 3 женщины и 1 мужчина. Еще одного жителя в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу», – говорится в сообщении.

В главке также отметили, что дети, две девочки 6 и 7 лет, которые были с родителями на этом дворе, не пострадали. Личности погибших уточняются.

Сейчас на месте обстрела работают правоохранители, которые обходят пострадавший район и выясняют информацию о других пострадавших и другие повреждения.

 
ForUm

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