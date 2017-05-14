КНДР произвела пуск реактивного снаряда неопределенного происхождения недалеко от западного побережья, сообщили южнокорейские военные.

По предварительным данным, выпущенный снаряд мог быть баллистической ракетой.

«Северная Корея сегодня на рассвете произвела пуск ракеты неопределенного типа в районе уезда Кусон провинции Пхенан-Пукто», - приводит агентство Ренхап заявление объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Корея, сообщает Би-би-си.

Тихоокеанское командование США подтвердило факт ракетного запуска со стороны КНДР и отметило, что выпущенная ракета не была межконтинентальной и не угрожала Северной Америке.

В связи с пуском президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин созвал совет национальной безопасности.

Напомним, 16 апреля КНДР провела попытку очередного ракетного запуска, которая, по данным ВС США, оказалась безуспешной – ракета взорвалась практически сразу после старта.