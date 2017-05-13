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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что готов покинуть свой пост, если не проведет в стране пенсионную реформу, однако убежден, что она состоится. Об этом он сказал в эфире 112 Украина.

«С 1 октября 5 млн 620 тыс. украинских пенсионеров получат повышенную пенсию и достаточно существенную. Если я это не выполню, пожалуйста, я готов тогда уйти в отставку», – отметил он.

В то же время премьер уверен, что пенсионная реформа будет проведена. «Я знаю, что мы это сделаем совместно с коалицией и Президентом, согласуем эти решения, они будут подписаны Президентом, и мы их внедрим», - сказал Гройсман.

Напомним, ранее премьер-министр заявил, что в случае принятия правительственного проекта пенсионной реформы парламентом до 15 июля, Кабмин будет иметь возможность повысить пенсии с 1 октября.  
ForUm

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