В случае принятия правительственного проекта пенсионной реформы парламентом до 15 июля, Кабмин будет иметь возможность повысить пенсии с 1 октября.

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил во время встречи с представителями региональных СМИ, сообщает пресс-служба Кабмина.

Он добавил, что проект реформы будет представлен общественности в ближайшее время.

«Я убежден, что при наличии поддержки в украинском парламенте в 226 голосов, мы можем до конца этой сессии – до 15 июля – проголосовать за основу и в целом проект реформы, и с 1 октября в стране всем поднять пенсии. Я понимаю, как это сделать, и готов за это нести ответственность. Буду просить поддержки украинских граждан и украинского парламента. Глубоко убежден, что при такой поддержке система будет изменена», - заявил премьер.

Гройсман обратил внимание, что, по мнению чиновников, пенсионная реформа должна включать три критерия: справедливость, бездефицитность Пенсионного фонда и повышение пенсий украинцам.

Так, значительная часть пенсионеров, которые в свое время не платили ни копейки в Пенсионный фонд, получают сегодня такую ​​же минимальную пенсию, как те пенсионеры, платили взносы в Пенсионный фонд. «Это несправедливо», - убежден Гройсман.

Он пояснил, что пенсионная реформа в правительственном варианте предусматривает ряд мероприятий, которые позволят уже через 7 лет полностью ликвидировать дефицит бюджета Пенсионного фонда, который сегодня превышает 140 млрд грн.

Вместе с тем премьер не исключил, что проект пенсионной реформы будет раскритикован некоторыми политиками-популистами аналогично тому, как в свое время критиковали повышение минимальной заработной платы в два раза. Тогда, подчеркнул Гройсман, правительство критиковали, а сегодня «некоторые политиканы заявляют, что это они заставили правительство принять такое решение».