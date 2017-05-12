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Председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания заявил, что откажется от трансляций матчей чемпионата мира по футболу 2018 года в России независимо от того, попадет ли сборная Украины на турнир. Об этом он сказал в интервью Телекритике.

«В вопросе трансляции чемпионата мира-2018 в России я буду ориентироваться на страну. Если сборная туда пройдет и страна решит, что может ехать в РФ и участвовать там, я как глава канала, даже рискуя отставкой, скажу: «Мы этого показывать не будем». Я спрашивал у футбольных крупных иерархов об этом, они кривятся и говорят: «Дай бог, Украина не попадет», - отметил он.

Напомним, сборная Украины после пяти туров отборочного этапа ЧМ-2018 набрала 8 очков и занимает третье место в группе І.
ForUm

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