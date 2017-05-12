Избранный президент Франции Эммануэль Макрон на следующий день после инаугурации отправится в Берлин на встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает Reuters.

Церемония инаугурации Макрона пройдет в Париже 14 мая.

Кроме того, 25 мая Макрон примет участия в саммите НАТО в Брюсселе, передает 112 Украина.

Как сообщал ForUm, лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон, набрав 66,06% голосов, победил во втором туре президентских выборов во Франции.

10 мая Конституционный совет Франции официально объявил Макрона президентом.