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Избранный президент Франции Эммануэль Макрон на следующий день после инаугурации отправится в Берлин на встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает Reuters.

Церемония инаугурации  Макрона пройдет в Париже 14 мая. 

Кроме того, 25 мая Макрон примет участия в саммите НАТО в Брюсселе, передает 112 Украина. 

Как сообщал ForUm, лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон, набрав 66,06% голосов, победил во втором туре президентских выборов во Франции. 

10 мая Конституционный совет Франции официально объявил Макрона президентом. 
ForUm

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