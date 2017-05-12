Взрыв в Риме был вызван срабатыванием заложенной на парковке бомбы.

На месте происшествия работают пожарные расчеты и полиция. Пострадавших в результате взрыва нет, сообщает 112 Украина со ссылкой на агентство ANSA.

По предварительным данным следственных органов, в действие было запущено взрывное устройство, которое кто-то заложил между двумя автомашинами. Транспортные средства были припаркованы на стоянке у почтового отделения.

Также очевидцы происшедшего утверждают, что сегодняшним утром в центре Рима прогремели два взрыва.

Полиция не исключает, что взорваться могла как самодельная бомба, так и профессионально изготовленное взрывное устройство. Среди рабочей версии исследователей также та, что это устройство могло быть радиоуправляемым.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Рима произошел взрыв.