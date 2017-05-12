В центре Рима в пятницу произошел взрыв, сообщает Би-би-си со ссылкой на итальянские СМИ.

Телеканал RAI News отмечает, что в результате никто не пострадал, но официальных данных о жертвах и пострадавших пока нет.

По данным информагентства АНСА, взрыв произошел у входа в почтовое отделение. Также сообщается, что в результате поврежден припаркованный рядом автомобиль.

Агентство уточняет, что причины взрыва еще не установлены, но не исключено, что в действие было приведено взрывное устройство.

В свою очередь RAI News утверждает, что, по словам очевидцев, взрывов было два. В полиции телеканалу заявили, что полностью контролируют ситуацию.