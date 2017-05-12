также в разделеМир
Трамп заявил, что не находится под следствием у ФБР 7
Встретиться с Лавровым Трампа попросил Путин 23
Киселев объяснил, почему у него разбито лицо 370
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Макрона 78
Российского блогера осудили за ловлю покемонов в церкви 38
Сенат США потребовал от экс-советника Трампа документы о связях с РФ 30
Макрона официально объявили президентом Франции 48
Лавров назвал дату встречи Путина и Трампа 97
Умер музыкант и диджей Роберт Майлз 60
Новый президент Южной Кореи вступил в должность 27
Трамп примет Лаврова в Белом доме 69
Трамп неожиданно уволил главу ФБР 51
«Газпром» сообщил о начале строительства морского участка «Турецкого потока» 97
Макрон победил на президентских выборах во Франции 79
Поляки вышли на марш в защиту демократии 46
Во Франции проходит второй тур президентских выборов 54
В Турции продолжаются аресты по делу об июльском путче 43
Во Франции запретили слишком худых моделей на показах 58

В центре Рима в пятницу произошел взрыв, сообщает Би-би-си со ссылкой на итальянские СМИ.

Телеканал RAI News отмечает, что в результате никто не пострадал, но официальных данных о жертвах и пострадавших пока нет.

По данным информагентства АНСА, взрыв произошел у входа в почтовое отделение. Также сообщается, что в результате поврежден припаркованный рядом автомобиль.

Агентство уточняет, что причины взрыва еще не установлены, но не исключено, что в действие было приведено взрывное устройство.

В свою очередь RAI News утверждает, что, по словам очевидцев, взрывов было два. В полиции телеканалу заявили, что полностью контролируют ситуацию.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

35
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года