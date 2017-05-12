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Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) зарегистрировала увеличение запрещенных тяжелых вооружений на временно неподконтрольной Украине территории Донбасса на 750%. Об этом говорится в письме Постоянному совету ОБСЕ от СММ ОБСЕ в Украине 11 мая 2017 года.

«В Луганске СММ продолжает наблюдать за присутствием около 30 видов оружия, включая танки, гаубицы и многоразовые ракетные системы. Кроме того, сепаратистские силы под руководством России применяли запрещенное оружие более чем в 5 раз чаще, чем украинские военные», - говорится в сообщении, передает РБК-Украина.

В СММ ОБСЕ подчеркнули, что реальные цифры намного выше, учитывая, что с января сепаратистскими силами под руководством России было осуществлено более чем 250 ограничений доступа СММ ОБСЕ.

Напомним, в Международном суде ООН Россия основывает свою правовую позицию на утверждении, что члены незаконных вооруженных формирований на Донбассе сами нашли оружие – советское или оставленное украинской армией.
ForUm

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