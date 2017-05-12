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Стратегической целью Москвы и в 2017 году остается срыв попыток Украины интегрироваться в западные институты. Об этом говорится в ежегодном анализе угроз миру и стабильности, который представил директор Национальной разведки США Дэн Коутс. Документ опубликован на сайте ведомства.

«Москва сохранит влияние на Киев с целью срыва попыток Украины интегрироваться в западные институты. Президент Владимир Путин, вероятно, будет оказывать давление на Киев по нескольким каналам, в том числе посредством действий на востоке Украины, где Россия вооружает так называемых сепаратистов. Москва также стремится подорвать хрупкую экономическую стабильность Украины и сохранить политическую расщепленность этой страны», – прогнозирует Коутс, сообщает 112 Украина.

По мнению директора Нацразведки, украинская оппозиция склонна к политическим уступкам Кремлю.

«Продолжающийся конфликт на востоке Украины ограничивает готовность и способность Киева к компромиссу, усложняя перспективы реализации Минских соглашений. Россия в значительной степени контролирует уровень насилия, колебания которого использует для оказания давления в переговорном процессе», – считает Коутс.

Это первый доклад Нацразведки, составленный бывшим сенатором от Республиканской партии. Коутс был назначен на должность 15 марта.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что Россия попытается дестабилизировать ситуацию в Украине путем организации демонстративных терактов и поддержки радикальных сил. 
ForUm

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