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Государственная пограничная служба проверяет информацию о возможном посещении временно оккупированного Крыма певцом Кристианом Костовым, представляющим Болгарию на конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве. Об этом заявил помощник председателя Госпогранслужбы - пресс-секретарь Олег Слободян.

«Эта информация требует детального изучения, мы действуем в пределах полномочий. На момент, когда он (Костов. – Ред.) въезжал в Украину, ни у нас (в Госпогранслужбе. – Ред.), ни от других правоохранительных органов не поступала информация о том, что он, возможно, посещал временно оккупированную территорию. Мы эту информацию видели, мы ее изучим, если она подтвердится, то будем действовать в рамках закона», - заявил Слободян, сообщает УНИАН.

Напомним, в сети появилось видео с выступлением представителя Болгарии на «Евровидении-2017» Кристиана Костова в «Артеке» в оккупированном Крыму 1 июня 2014 года.
ForUm

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