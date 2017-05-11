Следствие надлежащим образом оценит факты, представленные в фильме-расследовании убийства журналиста Павла Шеремета, который был обнародован 10 мая.

Об этом заявил журналистам заместитель председателя Национальной полиции Константин Бушуев, сообщает Укринформ.

«Любые материалы, которые полезны в досудебном расследовании в конкретном уголовном производстве, будут учтены следствием. Я убежден, что рамки его полезности будут определены в ходе проведения досудебного расследования», - сказал Бушуев.

На вопрос журналиста о том, может ли оказаться правдой то, что работники СБУ и раньше следили за Шереметом, он сообщил, что ответ на этот вопрос могут дать органы досудебного расследования только после того, как будут изучены все материалы.

«В рамках досудебного расследования будут даны соответствующие оценки достоверности этого видео, этой информации и возможности ее привлечения к материалам досудебного расследования», - добавил заместитель глава Нацполиции.

Как известно, 10 мая был обнародован фильм-расследование убийства Павла Шеремета, авторы материала - редакция расследований «Следствие.Инфо» и представители международной сети журналистов-расследователей OCCRP.

В фильме, в частности, говорится о том, что «бывший или действующий сотрудник СБУ» Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдений в ночь перед убийством журналиста Павла Шеремета.