Почетного гражданина Луцка, экс-капитана сборной Украины по футболу Анатолия Тимощука сфотографировали с георгиевской лентой во время торжественных мероприятий по случаю Дня Победы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Зенит».

Отмечается, что футболисты и тренерский штаб ФК возложили цветы к монументу «Родина-Мать» на Пискаревском мемориальном кладбище.

Стоит отметить, что Тимощук нес георгиевскую ленту в руках, в отличие от коллег, повязавших ее на одежду.

Напомним, в марте экс-футболист вошел в тренерский штаб российского Зенита в качестве помощника Мирчи Луческу.