Экс-футболист сборной Украины Анатолий Тимощук вошел в тренерский штаб российского Зенита в качестве помощника Мирчи Луческу. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение с «сине-бело-голубыми» рассчитано на два года.

Анатолий Тимощук родился 30 марта 1979 года в Луцке. Воспитанник местной «Волыни», полузащитник также выступал за «Шахтер», «Зенит», «Баварию» и «Кайрат».



Тимощук выступал за «Зенит» с 2007-го по 2009-й год, а затем после возвращения из мюнхенской «Баварии» - с 2013-го по 2015-й год. Несколько дней назад у 37-летнего футболиста завершился контракт с казахстанским «Кайратом», который стороны решили не продлевать.

В составе сборной Украины Тимощук провел 144 матча, являясь рекордсменом команды по этому показателю. После Евро-2016 он объявил о завершении международной карьеры.

Румынский тренер Мирча Луческу, ушедший из «Шахтера», был назначен тренером санкт-петербургского «Зенита» в мае прошлого года.

