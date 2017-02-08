Следствие не исключает версию политического убийства журналиста Павла Шеремета, заказ на исполнение которого поступил из Российской Федерации. Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, результаты досудебного расследования умышленного убийства Шеремета на данном этапе позволяют предположить, что данное преступление тщательно подготовлено группой лиц как заказное убийство, .

«Следствие не исключает версию заказного политического убийства, заказ на которое поступил именно из Российской Федерации», - заявил Аваков.

Он добавил, что следствие продолжается.

Напомним, народный депутат Украины Антон Геращенко заявил, что покушение на него и убийство Шеремета планировались одним центром в РФ.

Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве 20 июля 2016 года.