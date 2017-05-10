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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудил украинский вопрос во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом говорится в сообщении Госдепа по итогам встречи. 

«Что касается Украины, то секретарь Тиллерсон подчеркнул необходимость прогресса в деле полного осуществления Минских соглашений. Санкции против России останутся в силе до тех пор, пока Москва не отменит действия, которые их вызвали», - цитирует сообщение Госдепа 112 Украина.

Также главы внешнеполитических ведомств обсуждали важность победы над ИГ, деэскалацию насилия в Сирии и обеспечение гуманитарной помощью сотен тысяч мирных жителей по всей стране. 

«Соединенные Штаты и Россия договорились продолжить обсуждения для решения других вопросов, представляющих двусторонний интерес, включая стратегическую стабильность», - отметили в Госдепе. 

Ранее глава МИД Росии Сергей Лавров рассказал свою версию того, как проходила встреча с Трампом. Его слова приводит ТАСС.

Лавров утверждает, что в ходе беседы «подтвердилось, что, несмотря на все известные сложности, наши страны могут и должны вместе помогать решать ключевые проблемы, которые стоят на международной повестке дня». «Если коротко, то сейчас наш диалог свободен от идеологизированности, которая была характерна для администрации Обамы», — добавил Лавров.

Также американские СМИ приводят слова президента Трампа по итогам встречи с Лавровым. Трам назвал встречу «очень хорошей». 
ForUm

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